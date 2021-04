Chuva causa deslizamento de terra no Pavão-Pavãozinho e deixa famílias desalojadas Reprodução TV Globo

Por Jenifer Alves

Publicado 29/04/2021 06:29 | Atualizado 29/04/2021 18:35

fotogaleria Rio - A forte chuva que atingiu a cidade do Rio de Janeiro, entre a noite de quarta-feira e a madrugada desta quinta-feira, deixou 11 famílias desalojadas na comunidade Pavão-Pavãozinho, na Zona Sul. Os imóveis foram interditados pela Prefeitura do Rio depois de um deslizamento de terra. A maior concentração de chuva foi na Zona Sul. A Avenida Niemeyer, que liga o Leblon até São Conrado, foi fechada.

Ao todo, 13 casas foram interditadas pela Defesa Civil. Moradores afirmam que outras quatro casas também correm risco e foram interditadas. Uma moradora ficou presa na lama que deslizou e precisou ser resgatada. Segundo a Associação de Moradores da Comunidade, ela não se feriu com gravidade. A cozinheira Ana Carolina Mendonça, de 30 anos, uma das vítimas do desabamento conta que conseguiu abrigo com ajuda de outros moradores da comunidade.

"A situação está péssima. Estamos vivos graças a Deus, mas a sensação é de impotência, perder tudo do nada", conta. Carolina morava em um dos imóveis que desabou com as duas filhas e o marido. "Consegui sair com meu marido e minhas filhas e depois tirei minhas cachorras. O pessoal da comunidade me cedeu um abrigo", explica.

Segundo Ana Carolina, depois que o imóvel desabou, ela e o marido precisaram resgatar as crianças de um quarto. "Ouvimos um barulho muito grande e a casa tremeu, gritei minhas filhas, elas me responderam e vi que estavam bem. Logo em seguida desceu tudo pra dentro da minha casa e desabou. Eu comecei a quebrar a porta pra elas saírem e meu marido terminou porque eu perdi as forças. Ele tirou as duas e eu consegui arrombar a porta da saída de casa" conta.

Crianças ficaram presas em quarto após imóvel desabar.#ODia pic.twitter.com/Cw0snX1MMh — Jornal O Dia (@jornalodia) April 29, 2021

A capital entrou em estágio de atenção por volta de 23h30. O Centro de Operações Rio (COR) confirmou que a Defesa Civil foi acionada por volta de 2h20 para um deslizamento de terra no Pavão-Pavãozinho, em Copacabana. O Estágio de Atenção é o terceiro nível em uma escala de cinco e significa que uma ou mais ocorrências já impactam o município, afetando a rotina de parte da população.

Também na Zona Sul, foram acionadas as sirenes das comunidades do Cantagalo, Cabritos, Babilônia, Chapéu Mangueira e Tabajaras. No momento, há nove pontos com acúmulos de água.

De acordo com o Alerta Rio, no momento, núcleos de chuva forte atuam na Zona Sul do Rio de Janeiro. Outros núcleos de chuva se deslocam da Baía de Sepetiba em direção à cidade do Rio. Durante as próximas horas, estes núcleos permanecerão atuando e provocando chuva moderada/forte na Capital e principalmente, na Zona Sul, com tendência de manutenção do cenário atual.

Nas próximas 24 horas a previsão é de chuva fraca a moderada, em pontos isolados, com céu nublado ou parcialmente nublado. De acordo com o Alerta Rio, a chuva dá uma trégua a partir de sábado e o sol volta a aparecer no domingo.

A prefeitura recomenda que a população tome as seguintes ações preventivas:



- Não se desloque pelas regiões mais afetadas pela chuva;

- Evite áreas sujeitas a alagamentos e/ou deslizamentos;

- Não force a passagem de veículos em áreas aparentemente alagadas;

- Em casos de ventos fortes e/ou chuvas com descargas elétricas, evite ficar próximo a árvores ou em áreas descampadas;

- Em pontos de alagamento, evite contato direto com postes ou equipamentos que possam estar energizados;

- Evite o contato com a água de alagamentos. A água pode estar contaminada e oferecer riscos à saúde;

- Verifique se há sinais de rachaduras em sua residência. Ao perceber trincas ou abalo na estrutura, acione a Defesa Civil pelo número 199 e evite ficar em casa;

- Moradores de áreas de risco precisam ficar atentos aos alertas sonoros. O acionamento das sirenes indica perigo de deslizamento. As pessoas devem se deslocar para os pontos de apoio estabelecidos pela Defesa Civil Municipal. Os locais são informados pelo número 199;

- Fique atento às informações divulgadas pelos veículos de comunicação e nas redes sociais do COR;

- Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).