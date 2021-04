Quatro carros foram roubados na ação Reprodução

Por O Dia

Publicado 29/04/2021 14:07 | Atualizado 29/04/2021 14:08

Rio - Criminosos fizeram um arrastão, na manhã desta quinta-feira durante um arrastão em São Gonçalo, no km 304 da BR 101, no Jardim Catarina, Região Metropolitana do Rio. O caso aconteceu às 11h30 e quatro veículos foram roubados.

Uma equipe da Polícia rodoviária Federal foi deslocada para o trecho para acompanhar a ação. Duas vítimas da ocorrência foram encaminhadas para a Unidade Operacional da PRF em São Gonçalo. Um dos veículos foi abandonado e recuperado pelo próprio dono.

Publicidade