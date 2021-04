Governador sancionou a lei, mas não deve conceder reajuste tão cedo diante da queda na receita Fotos da Equipe de Fotojornalismo do Jornal O DIA e MEIA HORA - Instagram: @odiafoto

Por Anderson Justino

Publicado 30/04/2021 10:41 | Atualizado 30/04/2021 11:08

Ao longo do tempo em que permaneceu a frente do executivo estadual, Wilson Witzel (PSC) protagonizou imagens e frases que marcaram seu governo. Em 2019, duas cenas o coloram nos holofotes. A comemoração da morte de um sequestrador na Ponte Rio-Niterói, em agosto, e o desprezo do atacante rubro-negro Gabigol, em novembro, quando esteve em Lima, Peru, no título da Libertadores da América conquistado pelo Flamengo dirante do River Plate.

Depois de um início de governo com promessas de combater o tráfico de drogas e acabar com a corrupção no estado, Witzel caiu na armadilha que montou para os corruptos.

Apesar de dizer que o Rio sempre esteve em crise financeira, Witzel foi apontado em delação premiada do ex-secretário de Saúde, Edmar Santos, como cabeça de um esquema financeiro que desviou cerca de R$ 55 milhões que eram destinados para o combate à pandemia do novo coronavírus, em 2020.

Após dois anos e quatro meses, Wilson Witzel pode deixar o cargo de governador caso a votação desta sexta-feira seja a favor do impeachment

É BANDIDO, PODE ABATER

Wilson Witzel iniciou o governo com o discurso de abater os bandidos com tiros na cabeça. "Ou larga o fuzil, ou então iremos acertar na cabecinha". Durante a inauguração do circuito de monitoramento de segurança do Complexo de Gericinó, em Bangu, viu um homem no alto de uma comunidade próxima e disse aos presentes, "É inimigo? Está armado? Se tivesse um sniper aqui, acertava na cabeça"

FAIXA NO PEITO

Com as cores do Estado do Rio, azul e branco, criou uma faixa parecida com a presidencial. Desde que assumiu o executivo estadual, deixou claro seu desejo de substituir o presidente Jair Bolsonaro, até então seu aliado.

OLHA O MACONHEIRO AÍ

Ao longo de 2019, Witzel priorizou o programa Segurança Presente. O governador afastado esteve na apresentação dos agentes em vários lugares do estado.

Durante a apresentação dos policiais na Praça do Largo do Machado, na Zona Sul do Rio, foi hostilizado por alguns manifestantes e questionado sobre o combate à milícia. Ao ser chamado de miliciano, respondeu, "Lá vai o maconheiro aí. Olha o maconheiro aí. Deve estar chateado porque estamos prendendo".

CARNAVAL

Durante o carnaval de 2019, desfilou de colete de governador e esteve presente na passagem de todas as escolas de samba do Grupo Especial.

ENCONTRO COM BOLSONARO

Depois de declarar que iria se candidatar ao cargo de presidente em 2022, Wilson Witzel se encontrou pela primeira vez com o presidente Jair Bolsonaro em clima nada amigável.

COMEMORAÇÃO NA PONTE

Passageiros de um ônibus que saiu de São Gonçalo e seguia para o Rio viveram horas de tesão após um sequestro. Um homem ameaçava atear fogo no veículo e matar todo mundo. Após horas de negociação, um sniper do Bope efetuou os disparos que mataram o criminoso.

De helicóptero, Witzel pousou na ponto e saiu comemorando a morte do bandido. A cena foi filmada pelo fiel escudeiro, o secretário Cleiton Rodrigues.

JAMAIS DECEPCIONAREI AQUELE QUE CONFIOU EM MIM

Em entrevista ao programa Na Lata, com Antônia Fontenelle, garantiu que não decepcionaria seus eleitores. "O que mais ouvi nas ruas e aquilo que eu mais me comprometi com aquele que deram seu voto de confiança em mim e me pediram: governador, jamais nos decepcione. Pode ter certeza, eu jamais irei decepcionar você".

TROQUE SEU FUZIL POR UMA BÍBLIA

Ainda em entrevista à Fontenelle, mandou um recado diretos para os bandidos. "Não saia nas ruas com um fuzil nas mãos. Troque seu fuzil por uma bíblia. Se você andar com um fuzil nós vamos te matar".

GOL CONTRA NA LIBERTADORES

Após 38 anos, o Flamengo voltou a ganhar a Libertadores da América. Ao comemorar o título no gramado, Witzel se ajoelhou na frente do atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, mas acabou ignorado pelo jogador. Nas redes sociais, postou uma foto ao lado do atleta.

O GOSTO AMARGO

O ano de 2020 mal começou e nova polêmica. A água da Cedae estava com geosmina, uma substância que mexeu com a coloração e gosto da água nas torneiras. Numa visita à estação de tratamento do Guandu, Witzel respondeu ao ser questionado: "Não sou químico".

PANDEMIA E HOSPITAIS DE CAMPANHA

Wilson Witzel se mostrou forte no combate à pandemia da covid-19. Depois de passar por um processo de isolamento, após ser diagnosticado com a doença, decretou metida mais rígidas, contrariando o presidente Bolsonaro, e criando barreiras sanitárias.

Durante a pandemia, prometeu entregar nove hospitais de campanha. Apenas um foi entregue no prazo, em sua gestão, e outros quatro jamais foram finalizados.

Depois do escândalo com os hospitais de campanha, foi delatado por Edmar Santos, então secretário estadual de Saúde, que admitiu ter participado de um esquema criminoso na pasta.

Desde então, passou a ser acusado de corrupção durante a pandemia.