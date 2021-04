Hospital Alberto Torres Foto: Divulgação

Publicado 30/04/2021

Rio - Um policial foi ferido, manhã desta sexta-feira (30), com um tiro de raspão na testa, no bairro Guaxindiba, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Segundo a PM, uma equipe do 7ºBPM (São Gonçalo) realizava patrulhamento na região, quando foi atacada a tiros por criminosos.

O agente foi socorrido ao Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, onde realiza exames. Ainda de acordo com a Polícia Militar, o policial está bem. A ocorrência segue em andamento.