Cedae Tomaz Silva/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 30/04/2021 11:21 | Atualizado 30/04/2021 12:04

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) voltou atrás e derrubou projeto de lei aprovado na quinta-feira pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) que proibia a realização da venda de concessão da Companhia Estadual de Água e Esgoto (Cedae). O leilão está marcado para acontecer nesta sexta-feira, às 14h, em São Paulo.

O desembargador Benedicto Abicair, do Órgão Especial, argumenta que "nesse passo, não se tratando de matéria de exclusiva competência do Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro, vislumbro, em sede de cognição sumária, a inconstitucionalidade, por vício formal, do Projeto de Decreto Legislativo nº 57/2021, a autorizar o deferimento da liminar pleiteada, notadamente ante a presença do periculum in mora, visto que o leilão da CEDAE está previsto para acontecer nesta data. Por tal razão, defiro a liminar, para suspender os efeitos decorrentes da votação e aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº 57/2021".



Publicidade

Pouco depois, o presidente da Alerj e autor do projeto que suspendia o leilão, André Ceciliano (PT), emitiu nota dizendo respeitar a decisão.



"A ALERJ respeita a decisão judicial e considera que já fez a sua parte. Fomos até o limite para alertar o risco que será o Estado vender a Cedae antes de negociar e assinar os termos da sua permanência no Regime de Recuperação Fiscal. O tempo dirá quem tinha razão. A hora agora é de buscar recompor a harmonia entre os poderes, sem o qual nada avança. O Rio de Janeiro tem imensos desafios pela frente, a começar pelo enfrentamento à pandemia e o desemprego. Vamos unir esforços em vez de dividir forças".

Publicidade

Imbróglio

Publicidade

O magistrado afirmou ainda que a "Constituição do Estado do Rio de Janeiro, em simetria ao comando da Constituição da República, garante a plena harmonia, independência e autonomia dos Poderes Constituídos. Isso significa a impossibilidade de se intervir na discussão de projeto em curso na Casa do Povo, sob pena de afrontar o sacro Estado Democrático de Direito."

Publicidade