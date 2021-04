Por O Dia

Publicado 30/04/2021 14:13 | Atualizado 30/04/2021 14:14

Rio - Após o início do julgamento de impeachment de Wilson Witzel nesta sexta-feira (30) , o governador afastado se manifestou através de sua conta oficial do Twitter e afirmou que 'não desistirá jamais do cargo a que foi eleito'. A sessão do Tribunal Misto começou às 9h30 e decidirá se Witzel permanecerá ou não no cargo de governador do estado do Rio.