Publicado 30/04/2021 16:49

Rio - O drive-thru de vacinação contra a Covid-19 da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) voltará a funcionar a partir da segunda-feira. Nos dias 24, 25 de maio e 1º e 2º de junho, pessoas que já receberam a primeira dose da vacina AstraZeneca no campus Maracanã poderão ir até a unidade das 9h às 15h.

"Esse funcionamento especial se deve à necessidade de administrar o complemento da vacina AstraZeneca após 90 dias da aplicação da primeira dose, para os idosos que procuraram o atendimento no nosso drive-thru", informa Cláudia Gonçalves, pró-reitora de Extensão e Cultura da Uerj.



Para o atendimento, é necessário apresentar a identidade e o cartão de vacinação da Prefeitura do Rio, comprovando a data marcada para o retorno. A entrada é pelo portão 7, na Avenida Radial Oeste, no Maracanã, Zona Norte.



Primeira dose na Uerj

Já no posto para pedestres continuará aplicando a primeira dose da vacina em grupos prioritários, seguindo o calendário de vacinação do município. Entre os preferenciais estão indivíduos com comorbidades e deficiências permanentes descritas no Plano Nacional de Imunização (PNI), trabalhadores da ativa da saúde, educação e de serviços de limpeza urbana. O posto fica em frente à Concha Acústica Marielle Franco, na Uerj.

Para as pessoas com comorbidades, os documentos exigidos são identidade, atestado, laudo ou receita médica. As pessoas com deficiência podem levar cartão de gratuidade e documento com foto. Já para os profissionais, além da identidade é preciso apresentar contracheque.



O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, com entrada pelo portão 1, na Avenida Radial Oeste, ao lado do acesso às estações de trem e metrô. Para quem for de carro, a entrada é pelo portão 7, também na Radial Oeste. O estacionamento é permitido na área ao lado do Teatro Odylo Costa, filho.