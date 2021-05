MetrôRio: Aumento adiado para próxima sexta-feira (07/05) Divulgação

O início da cobrança da nova tarifa do metrô, previsto para este domingo (02/05), será adiado até a próxima sexta-feira (07/05). Esse novo prazo é necessário para que o Governo do Estado e a Concessionária possam finalizar a celebração de um novo Termo Aditivo ao Contrato de Concessão que permitirá um reajuste menor na nova tarifa do sistema metroviário. No início de abril, o aumento da tarifa já havia sido adiado por um mês.

De acordo com o reajuste previsto anualmente no contrato e homologado pela Agetransp, a passagem passaria dos atuais R$ 5 para R$ 6,30. As negociações consideram o atual cenário socioeconômico, fortemente impactado pela pandemia, e têm como objetivo diminuir o impacto para o usuário e garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão.

Vale ressaltar que, em virtude do Regime de Recuperação Fiscal, o estado está impossibilitado de oferecer subsídio às concessionárias para arcar com parte do valor gasto pelo passageiro nos sistemas de transporte.