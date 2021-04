Por O Dia

Publicado 01/04/2021 08:21

Rio - O aumento na passagem do metrô no Rio foi adiado. O reajuste foi homologado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes do RJ (Agestransp) em março e estava previsto para entrar em vigor na sexta-feira (2) . A tarifa passaria para R$ 6,30, mas segue em R$ 5 por pelo menos mais um mês.