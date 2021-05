Cláudio Castro toma posse em cerimônia na Alerj Rafael Campos

Por Lucas Cardoso

Publicado 01/05/2021 14:06 | Atualizado 01/05/2021 15:39

Um pacto de toda a sociedade em favor do Estado do Rio de Janeiro. Foi essa a convocação feita pel o governador Cláudio Castro durante cerimônia que o empossou no cargo, na manhã deste sábado (01), na Assembleia Legislativa. Segundo o político, diante da pandemia da Covid-19 e de seus efeitos trágicos – perda de vidas, pobreza, desemprego e fome -, o momento é de união para prosseguir com o processo de reconstrução do estado.

"Quero fazer um pacto com os senhores e as senhoras deputados, com a sociedade civil, poderes e instituições: Um pacto pela recuperação econômica do nosso Rio de Janeiro, um pacto pela geração de empregos, um pacto pela educação, segurança pública e pela saúde. Um pacto pelo meio ambiente, por nossas crianças e jovens, por nossos idosos. Um pacto, verdadeiramente, pelo futuro", conclamou o governador empossado.

Castro reforçou ainda a necessidade de união entre os poderes: "Um futuro construído no diálogo, ainda que haja controvérsias. Um futuro que seja marcado pelo entendimento, onde um pode ouvir a voz do outro. É somente através dessa verdadeira democracia que construiremos um Rio de progresso. O nosso povo precisa voltar a sonhar com o futuro", disse.

Após convidar todos os presentes a um minuto de silêncio em memória aos mais de 43 mil mortos no estado em consequência da pandemia, Castro prestou solidariedade às famílias e reafirmou seu compromisso com a defesa da vida.

"Vamos continuar esta luta. Acredito na vacina para vencermos a pandemia. O momento é realmente de reconstrução. De firmarmos um pacto pela retomada dos empregos, de enfrentarmos a pobreza e a fome, pela vida da população do Estado do Rio de Janeiro."

Em ser discurso, Castro reconheceu que terá um longo caminho a percorrer à frente do governo e que precisará recuperar a confiança da população. "Tenho a dimensão do quanto é difícil para o povo acreditar nessas mudanças, mas precisamos avançar. Olhar para frente. Não podemos perder a esperança", disse.

"A população exige um governo sólido, sustentável, de diálogo; um governo que estimule a geração de empregos, que ofereça saúde e segurança; que invista na educação dos nossos jovens e que trabalhe em conjunto com todos os poderes – disse Castro, reforçando que continuará sendo um homem que sempre prega o entendimento e lembrando que discordâncias fazem parte da política: - Precisamos ter coragem. A hora é agora. A semana que passou, senhor presidente (André Ceciliano), marcada por divergências, hoje faz parte do passado. E a cada passagem, cada um de nós sai com um aprendizado. É assim que eu encaro o mundo, sempre olhando para frente."

Programa Supera Rio

Em seu discurso durante a cerimônia de posse na Assembleia Legislativa, o governador frisou que o olhar para o futuro requer um foco no presente voltado para a camada da população mais vulnerável. Castro anunciou que começará a ser feito este mês o pagamento do programa Supera Rio, que vai destinar R$ 200 mensais a famílias com renda per capita de até R$ 178.

"Vamos iniciar, em maio, o pagamento do auxílio emergencial, que, combinado com a linha de financiamento aos nossos pequenos empreendedores, beneficiará milhares de famílias e pequenos empresários. É a máxima das duas vacinas. A primeira está aí, sendo aplicada em nosso povo; e a segunda, que é para combater a fome e o desemprego, chegará nas próximas semanas", disse o governador.

Antes previsto para abril , o Programa Supera Rio terá a adesão de aproximadamente 100 mil famílias. Entre os principais critérios para ser beneficiado estão ser chefe de família com renda per capita igual ou inferior a R$ 178 e inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais (CadÚnico) nas faixas de extrema pobreza ou pobreza; trabalhadores que recebiam até R$ 1.501 e tenham perdido o vínculo formal de trabalho a partir de 13 de março de 2020, estando atualmente sem qualquer outra fonte de renda.

Também estão entre os aptos a receber o benefício os profissionais autônomos, trabalhadores de economia popular solidária, agricultores familiares, microempreendedores individuais, agentes e produtores culturais, costureiras, cabeleireiros, manicures, esteticistas, maquiadores, artistas plásticos, sapateiros, cozinheiros e massagistas, desde que cadastrados no CadÚnico e dentro dos critérios do programa.

O decreto publicado no Diário Oficial define que os pagamentos mensais de R$ 200 serão realizados de abril a dezembro de 2021 e que será feito um acréscimo de R$ 50 para cada filho, limitado a dois menores.

Como a regulamentação proíbe o acúmulo de benefícios, as pessoas que recebem o auxílio recém anunciado da prefeitura do Rio e do governo federal não terão direito ao Supera Rio.

Veja quem NÃO tem direito ao benefício:



- pessoas que não residam no estado do Rio de Janeiro;



- quem estiver recebendo benefícios previdenciários, assistenciais ou trabalhistas;



- integrantes do programa Bolsa Família;



- aqueles que tenham auxílio emergencial federal ou municipal;



- presos em regime fechado;



- menores de dezoito anos, exceto no caso de mães adolescentes;

Programa Bairro Seguro

Também este mês, será lançado o programa Bairro Seguro, que levará policiamento comunitário aos bairros.

'Sonho ver nossas crianças voltarem a andar pelas ruas, assim como fiz em minha juventude, seja em Cambuci ou na Tijuca, onde passei grande parte da minha vida. É meu compromisso reduzir nossos índices de violência, sempre nos baseando em inteligência e investigação. Segurança pública é sinônimo de vida, empregos e desenvolvimento.", afirmou.

Diálogo como premissa

Para concluir, o governador destacou que manterá o diálogo como premissa para superar os desafios de pacificar o Rio de Janeiro e para estimular o desenvolvimento do estado.

"Me comprometo com um governo de diálogo, de um trabalho incansável, dia e noite, e que vai olhar para quem mais precisa. Os desafios estão postos: vencer a pandemia com a vacina, lutar contra a fome e gerar empregos. Para isso, o caminho é nos unirmos e criarmos um pacto pela reconstrução do Rio. Se juntos somos mais fortes, unidos somos imbatíveis."

Antes do discurso do governador, o presidente da Alerj, André Ceciliano (PT), afirmou que, com a posse, Cláudio Castro começa um novo capítulo na história do estado.

"Em mim, o senhor terá sempre um amigo até para discordar, mas sempre com lealdade e franqueza, na busca de soluções e na construção de consensos onde houver dissenso. Mais do que um aliado, você tem em mim um amigo", disse Ceciliano.

Ao fim da cerimônia, o líder do governo na Alerj, o deputado Márcio Pacheco(PSC), que teve Castro como chefe de seu gabinete em mandato de vereador na câmara, presenteou o governador com uma réplica do carro dirigido por Castro durante compromissos de campanha no início da vida política.

"Eu conheço muitas qualidades do nosso governador, uma delas é que ele sabe dirigir muito bem. É um presente para que vossa excelência se lembre da nossa trajetória e dirija o Estado do Rio com a mesma maestria que dirigia esse carro há quase 20 anos", disse.