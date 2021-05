Grupo chegou a pedir para o agente soltar o homem Reprodução

Publicado 01/05/2021 14:59

Rio - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) vai analisar “possíveis excessos” durante uma ação da pasta em uma feira do Grajaú, na Zona Norte do Rio, nesta sexta-feira (30). Na ocasião, um feirante levou um golpe conhecido por “mata-leão” de um guarda municipal.



De acordo com a Seop, os agentes estiveram na Rua Júlio Furtado, esquina com a Rua Caruaru, para verificar uma denúncia sobre o funcionamento de um food truck que vendia alimentos sem autorização e que não cumpria as regras da feira. Ainda segundo a Secretaria, durante a apreensão dos fiscais da Coordenadoria de Controle Urbano (CCU), uma confusão foi iniciada por pessoas que tentaram impedir a ação.



A pasta disse ainda que neste momento, guardas municipais do Grupamento de Operações Especiais (GOE) precisaram imobilizar um homem de 31 anos, que arremessou pedras contra as equipes. Ele foi preso e levado para a 20ª DP (Vila Isabel), onde o caso foi registrado como lesão corporal e resistência.



Um agente da GM chegou a dar um “mata-leão” em um feirante. Em um vídeo, um grupo pede para que ele solte o homem, que já está no chão. “Vai matar o ‘cara’, diz uma pessoa. “Covardes! Não faz isso, não”, gritam outras.

Para dispersar as pessoas, os agentes teriam usado gás de pimenta. Na ação, um guarda municipal teve o pulso fraturado após ser atingido por uma pedra. O estabelecimento que estava irregular foi interditado e multado pela Vigilância Sanitária.