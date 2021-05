Governador Cláudio Castro Reprodução/Twitter

Por O Dia

Publicado 01/05/2021 15:26

Rio - Após tomar posse como novo governador do Estado, Cláudio Castro defendeu a venda da Companhia de Água e Esgoto do Estado do Rio (Cedae) e conversou sobre os desafios que serão enfrentados pelo governo fluminense no restante do seu mandato em entrevista para o programa RJ1, da TV Globo.

“Já vínhamos fazendo licitações para que as estradas sejam reformadas e pretendemos que todas elas sejam renovadas, entre elas, por exemplo, a estrada Capelinha-Mauá, na BR 163, e a estrada Paraty-Cunha”, afirmou.

Castro disse que mantém uma boa articulação com a Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) e classificou como “maravilhosa” a relação dele com os parlamentares estaduais. O governador foi criticado por deputados contrários à venda da Cedae e defendeu a medida, afirmando que discordâncias são saudáveis para a democracia.

“Não foi a primeira vez e não será a última, com certeza. A questão da Cedae é muito forte por motivos ideológicos, até parlamentares que são amigos meus não tiveram comigo nessa votação por não concordarem com a medida. Isso não muda em nada o meu relacionamento com os deputados e a discordância é saudável para a democracia”, concluiu.