Ataque a tiros deixou pelo menos quatro mortos e quatro feridos em Mesquita, na Baixada Fluminense Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Por Anderson Justino

Publicado 04/05/2021 10:29 | Atualizado 04/05/2021 10:30

Rio - A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) começa a ouvir nesta terça-feira (4) as testemunhas sobreviventes do ataque a tiros que deixou cinco pessoas mortas e outras três feridas na madrugada desta segunda-feira, em Mesquita, na Baixada Fluminense.

Um homem que estava no local contou que três bandidos, dois deles armados com pistolas e um com fuzil, desceram do carro e abriram fogo na direção do bar. Quatro pessoas morreram na hora e quatro foram socorridas, horas depois, uma mulher de 35 anos morreu no Hospital Geral de Nova Iguaçu.

Os mortos são Edvaldo Ferreira da Silva, de 58 anos; Vinícius Douglas das Chagas Braga, de 29; Bruna Silva Martins, de 35; Davi Neves Protásio, 33, e um homem identificado apenas como Ryan. Não há informações sobre sepultamento das vítimas.

Os feridos são o militar reformado do Exército João Carlos Teixeira Neto; Stephanie da Silva Lemos, de 32 anos, e Luciano dos Santos, de 50.

"Eles chegaram, pararam o carro e desceram já atirando. Estavam todos encapuzados e não tinha como reconhecer ninguém. Eu ia visitar o meu filho, mas um amigo me convidou para tomar uma cerveja. Eu apenas parei e aconteceu isso tudo. Ganhei a chance de uma nova vida", disse uma testemunha que não se feriu.

A Polícia Civil está analisando imagens do circuito interno de segurança da região para identificar o carro usado pelos criminosos. Ainda não há a motivação do crime.

Testemunhas disseram que homens ligados à milícia teria cometido o crime em retaliação ao som alto do bar.

De acordo com o 20º BPM (Mesquita), a região é dividida pela venda de drogas e grupos paramilitares.