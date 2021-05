Policiais militares estiveram no Hospital Mário Kroeff após invasão de criminosos Reprodução

Rio - Policiais militares estiveram, na tarde desta quinta-feira, no Hospital Mário Kroeff, na Penha, Zona Norte da cidade, após invasão de bandidos à unidade de saúde. De acordo com as primeiras informações, os criminosos invadiram o local para se esconder da polícia, que faz uma operação desde cedo contra o tráfico de drogas na comunidade do Jacarezinho.

Em imagens enviadas ao WhatsApp do O DIA (98762-8248), é possível ver diversos carros da corporação na frente do hospital.

Polícia chega ao Hospital Mário Kroeff, na Penha, após bandidos invadirem a unidade nesta tarde. Pacientes relataram intenso tiroteio.



A filha de uma paciente da unidade relatou que o tiroteio acabou se estendendo para dentro do hospital e causou pânico entre profissionais e pessoas que estavam sendo atendidas.

"Eu estava dentro do consultório com a minha mãe e o médico atendia ela. A gente começou a ouvir uma gritaria e um 'corre-corre'. O médico saiu para ver o que estava acontecendo e ele falou que estava tendo tiroteio dentro do hospital", contou a filha da paciente, que preferiu não se identificar.

Ainda de acordo com ela, um paciente da unidade foi baleado na perna e há relatos de que outra pessoa teria ficado ferida durante a troca de tiros.

Mortos no Jacarezinho

A operação da Polícia Civil no Jacarezinho, na Zona Norte do Rio, deixou, ao menos, 24 suspeitos e um agente da Delegacia de Combate às Drogas mortos , além de cinco pessoas baleadas e dez suspeitos presos, nesta manhã.

A Operação Exceptis, foi realizada para prender criminosos que foram identificados em investigações que estariam recrutando crianças e adolescentes para o mundo do crime. Além do tráfico de drogas, os criminosos respondem pelos crimes de homicídio, formação de quadrilha e sequestro de trens.

A Secretaria Estadual de Polícia Civil informou que uma coletiva será realizada ao fim da operação, onde será apresentado o balanço final.