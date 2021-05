Felipe Neto Reprodução

Publicado 06/05/2021 16:45

Rio - O Ministério Público do Rio (MPRJ) pediu, nesta quarta-feira (5), o arquivamento do processo contra Youtuber Felipe Neto por corrupção de menores . O youtuber foi indiciado pela Delegacia de Repressão a Crimes de Informática (DRCI), em novembro de 2020, por não colocar classificação indicativa em vídeos antigos de seu canal, onde aparece falando palavrão. Com o posicionamento do parquet fluminense, o caso será analisado pela Justiça do Rio, que dará uma decisão definitiva.

No documento, o promotor Alexandre Themistocles, da 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada, indica que não há elementos que configurem o crime. "Não há nenhum elemento a autorizar o reconhecimento de que o investigado tenha agido para satisfazer a própria lascívia. Não há notícia da existência de qualquer vítima".

Na época, a Policia Civil soltou uma nota oficial, que dizia: "O youtuber e influenciador foi indiciado por divulgar material impróprio para crianças e adolescentes em seu canal do Youtube e por não limitar a classificação etária dos vídeos com conteúdo e linguajar inapropriado para menores. As investigações iniciaram após expediente oriundo do Ministério da Justiça. Durante as investigações foi constado e analisado diversos vídeos e postagens, bem como publicações, onde o indiciado claramente não tem a preocupação em classificar seu material de divulgação".



Investigação por chamar Bolsonaro de genocida

Na época, Felipe contou que foi intimado após uma denúncia do vereador Carlos Bolsonaro, com base na Lei de Segurança Nacional. Em nota, o TJRJ informou que não possui atribuição legal para investigar os supostos crimes noticiados. Além disso, também pontuou que Carlos Bolsonaro não tem legitimidade para deflagrar o procedimento.



"Considerando, entretanto, que a VPI em tela, foi instaurada por iniciativa de Carlos Nantes Bolsonaro, que não integra o Ministério Público, não é militar responsável pela segurança interna, nem é Ministro da Justiça, verifica-se que não se afigura presente a condição de procedibilidade necessária para a instauração do procedimento investigatório sob exame".