PM intercepta festa clandestina em Bangu

Por O Dia

Publicado 08/05/2021 13:47

Rio - Policiais do 14º BPM (Bangu) interceptaram uma festa clandestina, na noite de sexta-feira (7), na Rua Serra Azul, em Bangu, Zona Oeste do Rio. Uma equipe da PM foi acionada por moradores para checar o possível evento. Chegando ao local, os policiais embargaram a festa e impediram sua realização, de acordo com o previsto nos decretos relativos à Pandemia de Covid-19, que vetam esse tipo de mobilização por conta da aglomeração de pessoas.



Evento clandestino que acontecia na Rua Serra Azul, em Bangu, na Zona Oeste do Rio, foi embargado por policiais militares do #14BPM.



Fique atento (a) ao twitter da #PMERJ!! É nele que divulgamos diariamente nossas ocorrências. pic.twitter.com/CigG6OtL9s — @pmerj (@PMERJ) May 8, 2021

Na manhã de sexta-feira, a Prefeitura do Rio divulgou novas mudanças nas medidas de restrições. Com a nova decisão, boates, danceterias e salões de dança seguem proibidas. No entanto, casas de evento e apresentações artísticas em espaços de evento estão liberadas, com capacidade de 40% em locais fechados e 60% em locais abertos. Também é necessário cumprir o distanciamento mínimo de 1,5m.

Praias, parques e cachoeiras foram liberadas também aos finais de semana e feriados. Anteriormente, era permitido apenas nos dias úteis. O novo decreto prevê mudanças nos horários de bares, restaurantes e quiosques. Agora, não têm mais hora limite para fechar e podem ter música ao vivo até as 23h. A população também pode permanecer em via pública durante a madrugada.

As medidas passaram a valer na sexta-feira (7) e e vão até dia 20 de maio.