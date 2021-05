Familiares de homens mortos no Jacarezinho no IML para a liberação dos corpos neste sábado Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Publicado 08/05/2021 17:51 | Atualizado 08/05/2021 20:19

Rio - Seis corpos dos mortos na operação policial realizada na comunidade do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio, na última quinta-feira (6), foram enterrados na tarde deste sábado (8). Está previsto para este domingo (9) o enterro de mais 13 pessoas. O funeral do inspetor André Frias, de 48 anos, aconteceu na tarde desta sexta-feira (7) , no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste.

A Polícia Civil confirmou, neste sábado, a 28ª morte decorrente da operação policial no Jacarezinho . Apesar da confirmação do óbito, a instituição não detalhou se a vítima estava internada em algum hospital da região ou se o corpo foi encontrado dentro da comunidade.

Mãe diz que está traumatizada

Neste sábado (8), a mãe de uma das vítimas disse que está traumatizada com a morte do filho dentro da comunidade. "Peço que respeitem a minha dor, estou traumatizada", desabafou a mulher que não quis se identificar. Com uma camisa com a foto do filho, ela falou que irá pedir justiça pelas mortes. Ela esteve no Instituto Médico Legal para a liberação do corpo.

'Crimes contra a humanidade'

Em agosto do ano passado, o STF referendou uma liminar concedida por Fachin e restringiu operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro até o fim da pandemia do coronavírus. A decisão estabelece que as ações nas favelas só podem ocorrer em hipóteses ‘absolutamente excepcionais’, desde que sejam justificadas por escrito pela autoridade competente e comunicadas ao Ministério Público do estado.



"Os assassinatos no Jacarezinho caracterizam crimes contra a humanidade. Geram o dever internacional e constitucional de apuração da responsabilidade, sobretudo para evitar novas chacinas e comprometem a independência e autoridade do Supremo Tribunal Federal", argumenta a entidade.