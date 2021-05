Por O Dia

Publicado 10/05/2021 17:07

Rio - Um relatório formulado pela Inteligência da Polícia Civil no domingo (9) ao qual O DIA teve acesso relaciona os nomes dos mortos na Operação Exceptios no Jacarezinho da última quinta-feira (6) com os respectivos antecedentes criminais. Dos 27 mortos durante a ação policial, três não tinham passagem pela polícia. Doze não tinham anotações por tráfico, mas por outros crimes. O policial civil André Leonardo de Mello Frias foi morto com um tiro na cabeça na operação.