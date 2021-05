Ao todo, 18 PMs e 40 agentes civis realizarão o patrulhamento de toda a área Gilvan de Souza

Por O Dia

Publicado 10/05/2021 21:56

Rio - A Operação Tijuca Presente terá a ampliação da sua atuação a partir desta terça-feira (11). O programa chega ao Largo da Segunda-Feira, no bairro da Zona Norte do Rio, e passa a contar com o trabalho de mais policiais militares, uma viatura, uma cabine blindada e um trailer.



Ao todo, 18 PMs e 40 agentes civis realizarão o patrulhamento de toda a área. A base da operação tem ainda assistentes sociais. Em dois anos e quatro meses, foram conduzidos à delegacia 720 suspeitos, cumpridos 251 mandados de prisão e localizadas 22 pessoas desaparecidas.



Inaugurada em janeiro de 2019, a base funciona diariamente, das 8h às 20h, nas principais regiões comerciais do bairro, que inclui a Praça Saens Peña, os arredores do Shopping 45, do Shopping Tijuca e da Rua Conde de Bonfim.