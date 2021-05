Aumento na passagem do metrô no Rio passa a valer nesta terça-feira

Metrô Rio sofre aumento de tarifa nesta terça-feira MetrôRio / Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 06:31

Rio - A passagem do Metrô Rio aumentou de R$ 5 para R$ 5,80 nesta terça-feira, alta de 16%. O reajuste foi menor do que o valor de R$ 6,30, previsto no contrato e homologado pela Agetransp (Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários e Metroviários e de Rodovias do Rio de Janeiro).

Em nota, o MetrôRio informou que "apesar das dificuldades financeiras, a concessionária, além de manter os mesmos intervalos praticados no período pré-pandemia nos horários de pico, com oferta máxima da frota, adotou as melhores práticas de higienização de trens e estações". A concessionária disse ainda que "a operação segue em pleno funcionamento, tanto na linha 4 quanto nas linhas 1 e 2, em horário regular e com todas as estações abertas".



Publicidade

O MetrôRio diz já acumular prejuízos de mais de R$ 650 milhões desde o início da pandemia, por conta da queda no número de usuário. Atualmente, segundo a empresa, aproximadamente 390 mil passageiros circulam por dia no metrô. Antes da pandemia, eram 900 mil por dia.

O aumento para R$ 5,80 coloca o Rio de Janeiro, a partir desta terça-feira, no topo do ranking entre as tarifas de metrô mais caras do país, ultrapassando em R$ 0,30 o valor da passagem em Brasília. O metrô será também o modal mais caro na cidade: o trem segue R$ 5, o ônibus, BRTs e vans custam R$ 4,05, e o VLT custa R$ 3,80.