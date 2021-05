Rio teve a madrugada mais fria do ano até agora Luciano Belford/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 07:32 | Atualizado 11/05/2021 07:55

TÁ FRIO POR AÍ? De acordo com o @AlertaRio, a menor temperatura mínima do ano (13,7°C) foi registrada no início da manhã desta terça-feira (11/05), às 4h30, na estação Alto da Boa Vista.#temporj pic.twitter.com/Z5ggGJXKoi — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) May 11, 2021 Rio - O município do Rio teve madrugada mais fria do ano nesta terça-feira. Os termômetros chegaram a marcar 13,7ºC na estação Alto da Boa Vista, Zona Norte da cidade.

De acordo com o Alerta Rio, um sistema de alta pressão manterá o tempo estável na capital fluminense ao longo desta terça-feira. Não há previsão de chuva. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas permanecerão estáveis em relação ao dia anterior, com mínima de 14ºC e máxima de 31°C.

Confira a previsão para os próximos quatro dias:

O Alerta Rio informou que, na quarta-feira, a aproximação de uma frente fria modificará as condições de tempo na cidade do Rio. Há previsão de aumento da nebulosidade e pancadas de chuva de intensidade moderada, podendo vir com raios e rajadas de vento moderado (18,5km/h a 51,9km/h) a partir da tarde. A máxima será de 31ºC e a mínima de 14ºC.

Na quinta-feira, a passagem desta frente fria deixará o céu nublado a encoberto com pancadas de chuva isolada de intensidade moderada a qualquer momento, podendo ser forte entre a madrugada e a manhã. Os ventos estarão moderados e as temperaturas vão diminuir. Os modelos numéricos de previsão do tempo mantém a estimativa média de chuva de cerca de 15 mm. A máxima será de 26ºC e a mínima de 15ºC.

Entre a sexta-feira e o sábado, a nebulosidade será reduzida e não há previsão de chuva no Rio. Na sexta, a máxima será de 28ºC e a mínima de 14ºC, e no sábado a máxima de 29ºC e a mínima de 15ºC.