Cocão, Palyboy e Mascote são procurados por suspeita de participar da morte do policial militar Marcelo Ferrão, em São Gonçalo Divulgação

Por Thuany Dossares

Publicado 12/05/2021 13:15

Rio - O Ministério Público do Rio (MPRJ) ofereceu denúncia à justiça contra os suspeitos de terem participado da morte do subtenente da Polícia Militar Marcelo Ferrão da Costa, de 51 anos. O crime aconteceu no dia 23 de fevereiro, no Barro Vermelho, em São Gonçalo.

Policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) encerraram o inquérito no dia 30 de abril, mas ainda fazem buscas Luiz Cleyson de Paiva Ventura, o Cocão, de 21 anos, Guilherme Vieira de Oliveira, o Playboy ou Fluminense e Jeová Dantas Teixeira, o Mascote, de 23, que estão foragidos.

De acordo com as investigações da DH de Niterói, o subtenente da PM, que estava de folga, tentou impedir o roubo de um caminhão frigorífico que acontecia na Rua 1º de Maio, esquina com Rua Lucio Tomé Feteira. Marcelo acabou trocando tiros com os assaltantes, e sua arma não foi encontrada.

Os policiais descobriram que os suspeitos eram oriundos do Morro do Feijão, no bairro Paraíso. "Os depoimentos demonstram que o traficante com o vulgo Playboy seria o mandante do roubo e que os traficantes de vulgo Cocão, Ruanzinho, Mascote e Peppa, teriam participado do roubo", relatou o delegado Leonardo Affonso, responsável pelas investigações.

Na fuga, os criminosos ainda bateram com o carro que estavam, um Fiat Siena prata, contra um muro, mas conseguiram escapar a pé. Os agentes descobriram que o veículo era fruto de roubo, ocorrido na na área da 73ª DP (Neves), em janeiro.

Imagens de câmeras de segurança flagraram quase toda ação criminosa.

"Numa primeira imagem é possível ver a vítima estacionando sua motocicleta e andando para um lugar fora do campo de visão da câmera. Nesse momento a vítima é atingida por disparos de arma de fogo. Logo em seguida, outra câmera consegue captar o momento em que o veículo Siena de cor prata (veículo onde estavam os autores do homicídio) se evade do local em alta velocidade para a Rua Alberto Nianza. E posteriormente, a câmera situada na Rua Alberto Nianza, capta os três autores do homicídio que abandonam o veículo Siena e correm em direção ao alto da Rua Alberto Nianza, direção esta da Comunidade do Galão", relatou Leonardo Affonso.

Suspeitos e cúmplices do crime já foram presos

No dia 11 de março, os policiais da DHNISG realizaram uma operação no Morro do Galão, no Barro Vermelho, em São Gonçalo, para capturar os suspeitos da morte do policial. Na ocasião, foram presos Ruan Bernardo Eiras da Silva, e duas mulheres identificadas como Letícia.

As investigações apontaram que Ruan Bernardo era um dos ocupantes do veículo Siena Prata, que fugiu com uma arma na mão. Já as duas mulheres teriam ligação com ele e foram até a casa de um homem que pegou pertences de Ruan, como celular e roupas, dentro do carro, depois que ele fugiu correndo.

Junto com uma das moça, os agentes a encontraram João Victor e apreenderam uma pistola calibre 9mm.

"A arma apreendida com o casal tem o mesmo calibre da arma utilizada na morte do policial e vamos fazer confronto balístico", falou Leonardo Affonso.

No dia 18 de março, os agentes da DH capturaram Ruan Maia Almeida, conhecido como Peppa, que também teria participado da tentativa de roubo de carga que terminou com a morte do PM.

"Sendo que Fluminense (Guilherme Vieira de Oliveira) seria o mandante do fato e teria ficado junto com Cocão (Luiz Cleyson de Paiva Ventura) do alto da Comunidade monitorando os possíveis alvos, quando estes avistaram o caminhão, avisaram a Ruan Bernardo (Ruanzinho), Ruan Maia Almeida (Peppa), Jeová Dantas Teixeira (Mascote) e João Victor Domingos de Souza (Tipiri) que estavam no interior do Siena Prata, o qual a chave foi dada por Guilherme para utilizarem o mesmo no roubo. Que em determinado momento os elementos abordaram um caminhão na Rua 1º DE MAIO, tendo Peppa ordenado que o motorista do caminhão os seguisse. Neste momento a vítima fatal Marcelo Ferrão avistou o fato e tentou impedir o roubo efetuando disparos, então Tipiri e Mascote passaram a efetuar diversos disparos contra a vítima", concluiu o delegado.