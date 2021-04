Por O Dia

Publicado 24/04/2021 20:34 | Atualizado 24/04/2021 20:35

Rio - Um casal foi assassinado em Maricá, na Região Metropolitana, na noite de sexta-feira. A suspeita é de que eles teriam reagido a uma tentativa de assalto.



De acordo com a polícia, eles passavam de moto pela Estrada do Caju, quando foram abordados pelos criminosos, que anunciaram o assalto e pediram que o rapaz, de 25 anos, entregasse a moto. Ele teria reagido a abordagem e acabou baleado, assim como sua namorada, que estava na garupa.



Em nota, a Polícia Militar (PM) informou que uma equipe do 12ºBPM (Niterói) foi acionada para verificar ocorrência relacionada a disparos de arma de fogo na Estrada Zito Monteiro de Abreu, em Maricá. No local, os policiais militares encontraram o corpo de um homem em óbito e uma mulher ferida também atingida por tiros.



Ainda segundo a PM, ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Municipal Conde Modesto Leal, em Maricá, mas não resistiu aos ferimentos. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).



A Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) realizou perícia técnica no local e irá investigar o caso para identificar os autores do crime.

Também em nota, a Secretaria de Saúde de Maricá disse que a paciente vítima de disparo de arma de fogo, encaminhada na noite desta sexta-feira (23) por uma ambulância do Corpo de Bombeiros, já chegou ao Hospital Municipal Conde Modesto Leal em óbito.