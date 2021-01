Corpo de mulher é encontrado entre covas de cemitério no bairro do Pacheco, em São Gonçalo Divulgação

Publicado 19/01/2021 19:18

Rio - Funcionários do Cemitério Municipal do Pacheco, em São Gonçalo, encontraram na manhã desta terça-feira (19) o corpo de uma mulher em um dos corredores de onde ficam as covas. De acordo com as testemunhas, havia bastante sangue ao redor do corpo e a vítima estava sem documentos de identificação.



Policiais do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados para averiguar o caso. A equipe de PMs isolou o local até a chegada da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG). O local foi cercado e uma perícia foi feita.

O caso segue em investigação da DHNISG.