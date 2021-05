O caso foi registrado na 124ª DP (Saquarema) Divulgação

Rio - Um ônibus de turismo foi assaltado por homens vestidos de policiais civis na noite desta última segunda-feira (10), em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio. De acordo com a polícia, o veículo teria sido parado por volta das 20h, na Rodovia Amaral Peixoto, RJ-106. O coletivo vinha de Cabo Frio e tinha como destino final São Paulo.

Agentes de segurança chegaram a procurar os criminosos pela região, mas não conseguiram localiza-los. O motorista e os passageiros do ônibus foram encaminhados para a 124ª DP (Saquarema), onde uma investigação foi aberta para esclarecer o ocorrido.

De acordo com as testemunhas, os quatro criminosos usavam coletes da Polícia Civil. Do grupo, apenas três deles abordaram o ônibus e tomaram os pertences das vítimas, já o outro comparsa ficou dentro do carro usado pelos bandidos, esperando os para fugir do local. Os suspeitos fugiram levando dinheiro, cartões de crédito e celulares dos passageiros.

Em nota, a Polícia Civil esclareceu que 'de acordo com a 124ª DP (Saquarema), as investigações estão em andamento para identificar a autoria do crime'. Ainda segundo a corporação, o carro utilizado pelos criminosos foi apreendido e a perícia foi realizada. As investigações seguem para elucidar o caso.