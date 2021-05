Foto: Divulgação / Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 21:57

Rio - A Polícia Civil autuou três pessoas por receptação qualificada, nesta quarta-feira, durante uma operação em municípios da Baixada Fluminense. Diversos materiais furtados, como cabos de cobre usados em serviços de utilidade pública, foram apreendidos pelos agentes da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) em mais de dez estabelecimentos comerciais vistoriados. As identidades dos suspeitos não foram divulgadas pela polícia.

As ações tiveram o objetivo de coibir o furto de equipamentos das concessionárias de serviços no Estado. O roubo desses equipamentos afeta a prestação de serviços essenciais no Estado. Quem for flagrado comprando materiais provenientes de furto do patrimônio de concessionárias de serviços públicos pode ser presos e responderá pelos crimes.