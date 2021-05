Rio de Janeiro

Durante inauguração, Castro diz que governo respeita polícia, servidor, população e pessoa com deficiência

Governador do Rio e presidente do Detran-RJ, Adolfo Konder, inauguraram, nesta sexta-feira, o primeiro posto do Brasil exclusivamente voltado para o atendimento de pessoas com deficiência

Publicado 14/05/2021 12:42 | Atualizado há 18 minutos