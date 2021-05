55ª DP (Queimados) Divulgação

Rio - Policiais civis da 55ª DP (Queimados) realizam, nesta sexta-feira (14), uma operação contra furto de energia elétrica em condomínios dominados pela milícia no município de Queimados, na Baixada Fluminense. A ação acontece em conjunto com a empresa concessionária de energia que presta serviço na região.



A operação é resultado de informações obtidas após atividades de inteligência do setor de busca eletrônica da delegacia, aliadas a investigações em curso na unidade policial. Foi constatado que uma organização criminosa controla um conjunto residencial naquela localidade, cobrando taxa de moradores para acesso a determinados serviços e impedindo que as concessionárias tenham acesso ao local.



"Nosso objetivo é neutralizar mais um braço financeiro da milícia, asfixiando fontes de renda e desarticulando a organização criminosa. As investigações seguem em andamento e outras ações serão realizadas na região", explica o delegado Bruno Enrique de Abreu Menezes, titular da delegacia de Queimados.

De acordo com as investigações da 55ª DP (Queimados), a quadrilha tomou o controle e promove atividades ilegais em um condomínio do programa do Governo Federal em parceria com a Prefeitura de Queimados, onde cometem ameaças, extorsões e cobrança de taxas indevidas. Os moradores que se negavam a pagar eram assassinados.

Os alvos da operação, que acontece por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) e do Ministério Público (MPRJ), são dois homens apontados como líderes da organização criminosa. Um deles é síndico de um condomínio, situado na Estrada das Piabas, em Queimados. O outro seria ex-funcionário da empresa que fornece energia elétrica na região. Um terceiro envolvido, conhecido como "Macaco Louco", foi preso preventivamente na "Operação Hunter", deflagrada em julho de 2019 pelo GAECO, Delegacia de Homicídios da Baixada (DHBF) e pela Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar.



O grupo é investigado pelos crimes de formação de milícia privada, furto de energia elétrica, extorsão a moradores e coações sofridas por motoristas de aplicativos e vendedores de gás, que são proibidos de entrar no condomínio.