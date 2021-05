Santuário do Cristo Redentor no Corcovado faz 456 anos Daniel Castelo Branco

Rio - O Cristo Redentor será iluminado de laranja, neste domingo, em homenagem ao Dia do Gari. O principal ponto turístico do Rio receberá a iluminação especial às 19h. No Santuário do Cristo Redentor haverá uma cerimônia com a presença de Renato Sorriso e de outros seis garis que se destacaram nas atividades neste ano. A benção do reitor do Santuário Cristo Redentor, Padre Omar, será transmitida ao vivo nos canais do Youtube.

“O Santuário Cristo Redentor faz mais uma homenagem a esses profissionais essenciais tão queridos, os garis, que dia a dia dão o seu suor pela limpeza da cidade. É preciso que tenhamos consciência sobre o descarte correto do lixo para proteger a saúde daqueles que continuam nas ruas trabalhando por nós, os garis”, destacou Padre Omar.

Presidente da Comlurb, Flávio Lopes agradeceu ao Padre Omar pela parceria. “Ter o Cristo iluminado de laranja significa celebrar uma categoria profissional extremamente comprometida. Agradeço a generosidade do Padre Omar. Existe uma empatia muito grande entre os moradores cariocas e os garis, que na Cidade do Rio são valorizados e tratados como guerreiros e verdadeiros heróis”, elogiou.

Com a impossibilidade de evento presencial, as redes sociais da Comlurb farão homenagens aos garis este ano. Durante toda a semana irão ao ar postagens com vídeos e perfis reverenciando o exército laranja, seja no Instagram, no Facebook ou no Twitter. E para o domingo estão previstas três grandes ações: uma ilustração do artista gráfico e funcionário da Companhia João Burle, mostrando a rotina de trabalho dos garis, um vídeo animado em parceria com a Companhia de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb), e outro parabenizando os garis, com a participação do presidente Flávio Lopes e do prefeito Eduardo Paes.