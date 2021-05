Essa foi a maior consulta realizada através do Colab no país e o maior processo participativo da cidade Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 15/05/2021 17:18

Rio - O Centro de Cidadania LGBT Metropolitana Leste l, de Niterói, prestará um tributo ao ator Paulo Gustavo, na próxima segunda-feira (17). A homenagem acontece no Dia Internacional Contra a Homofobia e contará com a presença do secretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Bruno Dauaire e o subsecretário de Promoção, Defesa e Garantia dos Direitos Humanos, Thiago Miranda. O ator, eternizado com a personagem “Dona Hermínia”, morreu no último dia 4 de maio, aos 42 anos, após dois meses internado para tratamento da covid-19.



O Centro de Cidadania LGBT, é fruto de um trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, através da Subsecretaria de Promoção, Defesa e Garantia dos Direitos e do Programa Estadual Rio Sem LGBTIfobia em parceria com as Prefeituras locais. Ao todo são 11 centros espalhados por todo o Estado, oferecendo apoio jurídico, psicológico e social para a comunidade LGBT.

Niterói é a cidade onde Paulo Gustavo nasceu e cresceu. O município abriu uma consulta pública para alterar o nome de uma de suas ruas e com mais 34 mil votos positivos, o local foi rebatizado . A Câmara de Vereadores aprovou com 18 favoráveis e 3 contrários, a mudança da Rua Coronel Moreira César, em Icaraí, para Rua Ator Paulo Gustavo. Nos aplicativos, já é possível encontrar o logradouro com o novo nome, em breve, o local também ganhará uma nova placa com o nome de Paulo Gustavo.

Publicidade

Serviço

Data: 17/05 (segunda-feira)

Horário: 15h

Endereço: Rua Visconde de Morais, 119, Ingá - Niterói