Publicado 15/05/2021 20:27

Rio - Policiais Militares da Superintendência de Inteligência e Análise (SIA/CPP) prenderam Maria Célia Lima de Souza, de 58 anos, neste sábado (15), que estava foragida desde 2002 pela morte de Denizio Bispo dos Santos, no munícipio de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O crime aconteceu por causa de uma dívida de R$ 100 que a vítima tinha com parentes da autora. Na ocasião, a acusada contou com a ajuda de demais comparsas. Contra ela constava um Mandado de Prisão por homicídio qualificado.

Após o crime, Maria Célia se mudou para o Morro do Andaraí, na Zona Norte do Rio, onde foi capturada. A autora passou a ser monitorada pela Superintendência de Inteligência e Análise após Dados de Inteligência e informações passada pelo Disque Denúncia. A prisão foi realizada com o auxílio da Polinter.

A detenta foi conduzida a uma unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça. Com essa prisão a SAI/CPP contabiliza 60 criminosos monitorados e presos e 25 armas aprendidas no ano de 2021.



