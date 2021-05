O preso foi conduzido a esta Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/05/2021 22:24

Agentes da Delegacia Especial da Polícia Federal no Aeroporto Internacional (DEAIN) prenderam em flagrante, no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), um homem de 24 anos ao tentar embarcar em um voo com destino a Lisboa, em Portugal, com cerca de 3 quilos de cocaína acondicionados na mala.



O preso foi conduzido a esta Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro para as providências necessárias. Ele responderá pelo crime de tráfico de drogas, cuja pena pode chegar até 15 anos de reclusão.