Por O Dia

Publicado 16/05/2021 09:27

Rio - Policiais militares do 35º BPM (Itaboraí) realizaram, na manhã deste domingo, uma operação no bairro Marambaia, em Itaboraí, Região Metropolitana do Rio. Um homem foi baleado e arma e drogas foram apreendidas.

De acordo com a corporação, criminosos atacaram os policiais a tiros, na Avenida Cabo José Rodrigues, e houve confronto. Um suspeito acabou ferido na troca de tiros e foi socorrido para o Hospital Municipal Desembargador Leal Junior, também em Itaboraí.

Na ação, os militares apreenderam uma pistola, 465 pinos de cocaína, uma tornozeleira eletrônica e cinco rádios transmissores. O caso foi registrado na 71ª DP (Itaboraí).