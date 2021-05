Dupla foi presta neste sábado (15) Divulgação/Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 16/05/2021 17:57 | Atualizado 16/05/2021 17:58

Rio -Policiais civis da 5ª DP (Mem de Sá) e da 166ª DP (Angra dos Reis) prenderam, neste sábado (15), dois homens, identificados como Adonias Santos de Conceição e Flávio Nascimento dos Santos, acusados de um roubo que aconteceu no dia 14 março deste ano. A dupla foi capturada em Ilha Grande, Angra dos Reis, na Região da Costa Verde, após uma ação integrada de inteligência das unidades.

A investigação foi realizada pela 5ª DP (Mem de Sá) pois a vítima e testemunhas tinham medo de que os investigados soubessem da existência do inquérito e tentassem algum ato de retaliação. No vídeo do assalto, disponibilizado pela unidade, os criminosos encurralam um homem que tenta fugir. Eles o agridem com chutes e empurrões até que um dos criminosos dá um mata-leão na vítima.

O crime aconteceu na rua lateral da igreja de São Sebastião, na Vila do Abraão. Um dos presos, Flávio Nascimento, é o homem de camisa vermelha que aparece nas imagens sacando uma arma.

Os autores que também são investigados por integrarem uma organização criminosa local foram identificados e o Juízo de Angra dos Reis expediu mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão.