Rio - A prefeitura de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, vai aplicar, nesta segunda-feira (17), a segunda dose da Coronavac (cartão azul) para aqueles que receberam a primeira dose do imunizante até o dia 12 de abril. Pessoas de 28 a 39 anos com comorbidades e acima dos 18, com deficiência definitiva, serão imunizadas nesta semana com a AstraZeneca, assim como aqueles que têm que receber a segunda dose da AstraZeneca (cartão laranja) conforme agendamento de retorno. A cidade realiza a vacinação de acordo com os horários e divisão de gênero.



Confira como será realizada A vacinação de primeira dose da Astrazeneca para pessoas com comorbidades:



- segunda feira (17) - homens e mulheres de 39 e 38 anos.

- terça-feira (18) será a vez de homens e mulheres de 37 e 36 anos.

- quarta-feira (19), homens e mulheres de 35 e 34 anos serão imunizados.

- quinta-feira (20), os homens e mulheres de 33 e 32 anos.

- sexta-feira (21) - Homens e mulheres de 31 e 30 anos

- sábado (22), homens e mulheres de 29 e 28 anos



A população precisa ficar atenta aos horários de vacinação para homens e mulheres. A regra vale tanto para quem irá receber a Astrazeneca quanto para a Coronavac. De segunda a sexta-feira, as mulheres se vacinarão das 8h30 às 13h, e os homens das 13h às 16h. No sábado o horário é reduzido e mulheres serão imunizadas entre 8h30 e 11h, enquanto os homens receberão as doses das 11h às 14h.



Prefeitura abre 23º ponto de vacinação



O município abriu seu 23º ponto de vacinação contra a Covid-19. Moradores da região do Km 32 podem ir na Clínica da Família do Km 32, observando o cronograma anunciado. A Clínica fica na Av. Nossa Senhora das Graças.



Quem pode se vacinar