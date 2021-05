O Secretário de Saúde do Rio, Daniel Soranz, particiou na manhã desta segunda (17) da inauguração do novo ponto de vacinação no Espaço Hall, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio TV Globo

Por O Dia

Publicado 17/05/2021 10:44 | Atualizado 17/05/2021 10:56





, em função da baixa produção do imunizante feito pelo Instituto Butantan. A fabricação chegou a ser paralisada por falta do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA), oriundos da China.



“Essa semana finalizamos toda a fila para a segunda dose da CoronaVac. Se você está no momento de tomar a sua segunda dose da vacina, procure uma unidade de saúde no Rio”, disse o secretário Daniel Soranz em entrevista para o programa Bom Dia Rio, da TV Globo.



O novo posto de vacinação no Espaço Hall atenderá o público de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Hoje a campanha atenderá homens de 45 anos com comorbidades e pertencentes aos grupos prioritários.



“O Rio de Janeiro é uma das capitais que está mais avançada na vacinação, a gente já tem 26% da nossa população vacinada. É por isso que esses eventos são mais para frente. Vamos planejar esses eventos de acordo com o aumento da cobertura, se naquele momento tivermos mantido a redução do número de casos e internações. A avaliação também é de acordo com o sistema de testagem que vai ser montado para um determinado evento. Os outros países começaram a fazer testes com celebrações mesmo antes da vacinação, mas aqui no Rio queremos esperar um pouco. Precisa ir planejando para que as coisas sejam bem feitas no tempo certo”, afirmou.



Pessoas vacinadas podem fazer visitas nas alas covid-19 dos hospitais



A prefeitura permitiu nesta segunda que pessoas imunizadas contra a covid-19 possam fazer visitas a pacientes contaminados pela doença nos hospitais do município. A medida vale para unidades da rede pública e privada, compreendendo unidades municipais, estaduais e federais.



Soranz disse que as unidades de saúde têm autonomia para autorizar ou não as visitas. As regras da prefeitura estabelecem apenas a visita para quem recebeu as duas doses da vacina e aguardou o período de duas semanas após a vacinação podem fazer o acompanhamento de pessoas contaminadas.



“Cada hospital tem a sua autonomia para planejar como vai fazer isso, quando vai fazer isso e qual a quantidade de pacientes. Havia uma vedação para todos os hospitais e agora ela tá sendo liberada, com a decisão de cada hospital no momento ideal para fazer essa retomada”, concluiu o secretário.