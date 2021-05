Por Jorge Costa*

Publicado 13/05/2021 13:44 | Atualizado 13/05/2021 13:50

Rio - A falta de doses da CoronaVac continua prejudicando a vacinação em treze municípios do estado do Rio de Janeiro. Ontem, o DIA mencionou a paralisação de aplicações da segunda dose em dez prefeituras . O número aumentou nesta quinta-feira (13) com a interrupção parcial da campanha em Seropédica, Cabo Frio e na capital fluminense.As prefeituras que interromperam a aplicação da segunda dose com a CoronaVac até o momento são: Rio de Janeiro, Niterói, Nova Iguaçu, São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica, Japeri, Nilópolis, Itaboraí, Guapimirim, Mesquita, Magé e Cabo Frio.O estado do Rio recebeu do Ministério da Saúde (MS), na manhã desta quinta (13), 184.200 unidades da CoronaVac e 54.750 doses da Oxford/AstraZeneca. Não há uma data definida para a distribuição das vacinas, pois as condições climáticas no estado impactaram no deslocamento das aeronaves. As prefeituras de Niterói, São Gonçalo e Rio de Janeiro, porém, devem receber as remessas ainda nesta quinta-feira (13), retomando a vacinação nos próximos dias.A capital fluminense anunciou que a previsão era receber cerca de 90 mil doses da CoronaVac que serão distribuídas a partir de amanhã, segundo o novo calendário do município, o imunizante será aplicado em pessoas com 65 a 64 anos na cidade.O município de Duque de Caxias informou ter distribuído as últimas unidades estocadas da CoronaVac para a segunda dose nesta quinta-feira (13) e deve interromper a aplicação do imunizante caso não receba novos lotes.A prefeitura de Nilópolis é quem enfrenta uma das situações mais graves. A segunda dose no município está suspensa desde o dia 3 de maio. Uma das moradoras da região, Fátima Moura, mencionou que aguarda desde o dia 27 de abril para tomar a vacina CoronaVac, ela compareceu diversas vezes no posto de saúde, mas não teve sucesso na tentativa de se imunizar.“Eu já fui em vários postos aqui, toda semana tento ir em um posto diferente pra ver se consigo a minha segunda dose da vacina. Nós estamos à mercê dessa pandemia e desse problema todo porque os políticos brincam com a nossa saúde. Meu irmão tem uma comorbidade e foi tomar a segunda aplicação no dia 27 de abril, no mesmo dia que eu, mas não conseguiu também por conta dessa bagunça”, afirmou.No município do Rio, a servidora Marília Tavares, de 65 anos, disse que se sente cada vez menos segura por conta do atraso na vacina. Ela compareceu no posto Heitor Beltrão, na Tijuca, Zona Norte da Cidade, durante a manhã desta quinta (13), para uma nova tentativa de tomar a sua segunda dose, sem sucesso.“Eu começo a pensar no risco da vacina que tomei perder a validade passando tanto tempo. Me pergunto se a segunda dose vai fazer o efeito conjunto com a primeira da forma como deveria. A maior esperança que eu tinha era tomar a segunda dose, pois eu faço fisioterapia e interrompi o tratamento do meu joelho, pois estava esperando finalizar esse momento da vacinação para poder ficar mais segura e retomar o cuidado com a minha saúde já imunizada”, lamentou.