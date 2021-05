Corpo de Thiago Freitas de Souza, morto por traficantes da comunidade Santo Cristo, em Niterói, foi enterrado nesta segunda-feira Luciano Belford/Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 17/05/2021 15:26

Thiago Freitas de Souza, de 32 anos, foi sepultado no início da tarde desta segunda-feira, no Cemitério Arquiconfraria Nossa Senhora da Conceição, no Barreto, em Niterói. Familiares e amigos da vítima estavam bastante receosos e não quiseram falar com a imprensa sobre o ocorrido. Rio - O corpo do fotógrafo, de 32 anos, foi sepultado no início da tarde desta segunda-feira, no Cemitério Arquiconfraria Nossa Senhora da Conceição, no Barreto, em Niterói. Familiares e amigos da vítima estavam bastante receosos e não quiseram falar com a imprensa sobre o ocorrido. Thiago foi assassinado com um tiro na cabeça, na manhã de sábado (15), depois de pedir que traficantes da comunidade Santo Cristo, no Fonseca, onde ele morava, fizessem menos barulho.

fotogaleria

Publicidade

De acordo com a Polícia Civil, as investigações estão em andamento e as diligências estão sendo realizadas para prender os culpados pelo homicídio. O Portal dos Procurados divulgou nesta segunda-feira (17), um cartaz com a foto do fotógrafo Thiago de Freitas Souza, 32 anos, pedindo informações para ajudar nas investigações da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) em identificar e prender os envolvidos na morte de Thiago.

Guerra entre facções

Publicidade

Há pelo menos um mês a região do Santo Cristo vem sofrendo com a disputa entre traficantes rivais que disputam o território e o controla da venda de drogas. Segundo a polícia, homens ligados à antiga facção tentaram retomar a comunidade, mas foram surpreendidos pelos rivais. Após o confronto, um grupo teria parado perto da casa do fotógrafo.

Familiares e amigos prestam homenagem a fotógrafo



Publicidade

Thiago Freitas de Souza, de 32 anos, teria pedido para os traficantes da região pararem de fazer barulho pois sua filha estava acordando assustada Imagem Arquivo

Familiares e amigos do fotógrafo Thiago Freitas de Souza prestaram homenagens e lamentaram a morte nas redes sociais . "Você sempre estará vivo na memória dos que te ama. Um pedacinho seu continua aqui. Fique em paz", escreveu uma amiga. "Difícil acreditar que um cara cheio de vida, uma linda família, uma vida toda pela frente...Que Deus possa consolar toda sua família e te receba de braços abertos, meu amigo. Infelizmente estamos vivendo em um mundo muito cruel", lamentou outra.

Publicidade

"Sem palavras para descrever a tristeza e a revolta de como você partiu! Vá com Deus Freitas, que papai do céu te receba de braços abertos", disse outro amigo. Em uma das homenagens, um amigo descreveu Thiago como um "pai de família" e "talentoso". "Um cara talentoso, gente finíssima. Que por onde passou fez alegria de todos. Vai com Deus, irmão".