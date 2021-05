Rafael Lourenço da Silva é suspeito de fazer parte de grupo criminoso Foto: Divulgação / Disque Denúncia

Por O Dia

Publicado 17/05/2021 18:37

Rio - A Polícia Militar prendeu, nesta segunda-feira, um suspeito de fazer parte do tráfico de drogas do Morro da Fazendinha, no Complexo do Alemão, Zona Norte. Rafael Lourenço da Silva, vulgo Rafinha, 25 anos, teria participado de ataques contra policiais que atuam na Unidade de Polícia Pacificadora da Fazendinha.

O criminoso estava sendo monitorado após receber informações do Disque Denúncia. Rafael foi preso em Ramos, na Zona Norte, quando ia a um encontro com a companheira. Contra ele, constava um mandado de prisão preventiva por homicídio qualificado.

A ocorrência foi conduzida para a 21° DP (Bonsucesso), onde foi cumprido o mandado de prisão e tomadas as medidas cabíveis. O preso foi encaminhado para uma unidade prisional e ficará à disposição da Justiça.

