Publicado 18/05/2021 07:55

Rio - A Prefeitura do Rio começa a vacinação contra a covid-19 de duas faixas etárias por dia a partir desta terça-feira. Homens e mulheres de 44 anos dos grupos prioritários são imunizados no turno da manhã. À tarde, serão atendidos quem tem 43 anos também dos grupos prioritários e que possuem comorbidades.

Na atual fase da campanha, a vacinação é voltada para pessoas com comorbidades (lista do PNI) ou com deficiência permanente, trabalhadores da saúde e guardas municipais envolvidos diretamente nas ações de combate à covid-19 e ações de vigilância das medidas de distanciamento social.

Os profissionais de saúde também devem procurar os postos de saúde de acordo com a idade, preferencialmente à tarde.



O atendimento para esses grupos é escalonado por gênero e faixa etária, conforme calendário disponível aqui . São ainda atendidas nesta etapa pessoas com síndrome de Down e com doença renal crônica (em diálise) a partir de 18 anos, sem escalonamento etário.

Gestantes e puérperas com comorbidades, a partir de 18 anos, também podem se vacinar. Por orientação do Ministério da Saúde, elas receberão apenas as vacinas Pfizer e CoronaVac, de acordo com a disponibilidade.

Para tomarem a vacina devem apresentar laudo médico detalhado justificando a recomendação e avaliação da relação risco-benefício para a vacinação, além da assinatura do termo de esclarecimento disponível aqui

Calendário da primeira dose para esta semana:



Quarta-feira (19): 42 anos pela manhã e 41 à tarde

Quinta-feira (20): 40 anos pela manhã e 39 à tarde

Sexta-feira (21): 38 pela manhã e 37 à tarde

Sábado (22): 36 pela manhã e 35 à tarde

Novo posto de vacinação

Também nesta terça, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) inaugura um novo ponto de vacinação (PV) no bairro de Olaria, Zona Norte da cidade, para reforçar a campanha contra a covid-19. O Olaria Atlético Clube funcionará de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, em apoio à Policlínica José Paranhos Fontenelle, aumentando a capacidade de atendimento para a vacinação no momento de maior demanda de público no local.