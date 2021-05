Novo coronavírus Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 17:16 | Atualizado 18/05/2021 17:17

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta terça-feira, 823.456 casos confirmados e 48.313 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 5.509 novos casos e 289 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,87%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 763.44 pacientes se recuperaram da doença.



Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 82,2%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 62,5%. No momento, a fila de espera por um leito de UTI tem 104 pessoas e a de enfermaria, 30.

Estoque de CoronaVac pode acabar

No Rio de Janeiro a campanha contra a covid-19 é feita com a chamada de duas faixas etárias por dia a partir desta terça (18). Homens e mulheres de 44 anos dos grupos prioritários foram imunizados durante a manhã e, à tarde, quem tem 43 anos pode comparecer para receber a vacina. A partir de quarta (19), pessoas de 42 e 41 anos serão imunizadas. Após uma semana turbulenta com a suspensão das doses da CoronaVac em dez municípios da Região Metropolitana, a campanha de vacinação com o imunizante foi retomada e a distribuição da segunda aplicação segue normalmente nesta terça-feira (18), mas os estoques das prefeituras podem acabar nesta semana. Um levantamento feito pelo DIA mostra a situação da capital e sete cidades fluminenses