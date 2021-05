Vacinação contra a covid-19 Rômullo Espíndola

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 19:40

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) começou a distribuir, nesta terça-feira, as 336.400 doses de vacina contra a Covid-19 entregues pelo Ministério da Saúde. Os imunizantes serão divididos entre os 92 municípios, de acordo com o calendário do Programa Nacional de Imunizações (PNI) e contemplando a segunda dose.

O Rio recebeu 174 mil doses da CoronaVac, que servirão apenas para cobrir as doses pendentes. A remessa será enviada a 56 municípios, que assinalaram a falta do imunizante. O estado também recebeu 162.400 doses da Oxford/Astrazeneca, que também serão enviadas para segunda dose.

Publicidade

"Reforço a importância de que os gestores municipais sigam as orientações para a aplicação da vacina ao público alvo indicado, garantindo que a segunda dose seja contemplada. Ainda que as vacinas tenham sido enviadas anteriormente em quantitativo compatível para primeira e segunda dose, ouvimos a demanda dos municípios, reunimos os dados e acionamos o Ministério da Saúde para que essas remessas da CoronaVac atendessem doses em atraso e doses que ainda estão no prazo para serem aplicadas. O foco é a imunização da população, e se faz necessário o compromisso com o calendário vacinal preconizado", afirmou o secretário de Saúde, Alexandre Chieppe.

Retirada de doses

Publicidade

Na tarde desta terça-feira, os municípios Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo e Maricá retiraram as doses na Central Geral de Armazenagem (CGA) do governo do estado, em Niterói. Já Duque de Caxias e Nova Iguaçu irão receber as remessas nesta quarta-feira. Para os outros 86 municípios, a entrega dos lotes está prevista para ser realizada nesta quarta-feira, por helicópteros, de acordo com as condições climáticas.