Publicado 19/05/2021 19:12 | Atualizado 20/05/2021 13:13

Rio - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) removeu seis ambulantes irregulares e notificou outros cinco, nesta quarta-feira, durante uma ação de ordenamento urbano no bairro de Madureira, Zona Norte do Rio. A fiscalização combateu a ocupação irregular de calçadas por ambulantes sem autorização – que são alvo de denúncias da população na Central 1746 da Prefeitura do Rio.



O secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale, esteve presente na operação acompanhado do subprefeito da Zona Norte, Diego Vaz, e do comandante da Guarda Municipal do Rio, inspetor geral José Ricardo Soares. As equipes percorreram pontos da Estrada do Portela e também atuaram na passarela de Magno, que dá acesso ao mercadão de Madureira.

Durante toda a ação coordenada pela Subsecretaria de Operações da Seop, os agentes apreenderam 460 itens que eram comercializados por ambulantes sem autorização, como roupas, bonés, bebidas, entre outros.



Uma ligação clandestina de água foi desmobilizada pela Cedae. A fiscalização também autuou uma ótica por violação de medida sanitária após flagrarem os funcionários trabalhando sem máscara de proteção facial.