Pfizer recebeu o ok para entregar ao Brasil 100 milhões de doses Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 20:33

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) recebeu, nesta terça-feira, um novo lote de doses da vacina da farmacêutica Pfizer. As 57.330 doses serão divididas entre 19 municípios fluminenses. Angra dos Reis, Barra Mansa, Belford Roxo, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Itaboraí, Macaé, Magé, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Petrópolis, São Gonçalo, São João de Meriti, Teresópolis e Volta Redonda receberão os imunizantes.

"É importante continuarmos avançando no calendário vacinal, porém a vacina da Pfizer requer algumas exigências para ser distribuída. Até a próxima terça-feira, faremos toda a logística de entrega desses imunizantes aos 19 municípios selecionados", afirmou o secretário de Saúde, Alexandre Chieppe.

Por causa das especificidades de armazenamento, o imunizante só poderá ser enviado para cidades que estejam a até duas horas e meia de distância da capital. As doses da Pfizer precisam ficar armazenadas em centrais com temperaturas entre -15ºC e 25ºC, pelo período máximo de 14 dias. Quando armazenadas em unidades de saúde, as vacinas precisam manter as temperaturas entre 2ºC e 8ºC. Neste caso, o imunizante passa a ter durabilidade de cinco dias. Após aberto, o vidro de seis doses deve ser utilizado integralmente em, no máximo, seis horas.



As doses vão ficar armazenadas em uma câmara fria da SES e serão distribuídas em pequenos lotes aos municípios. Para evitar o desperdício, os municípios deverão fazer o agendamento prévio das pessoas a serem vacinadas.