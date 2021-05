Falso médico teria atuado em quatro UPAs Reprodução

Por O Dia

Publicado 20/05/2021 10:05

Segundo os investigadores, o homem atuava na sala amarela, na ala destinada a pacientes com covid-19 da unidade, quando foi abordado pelos agentes da 12ª DP (Copacabana). Itamberg chegou a receber a vacina contra o vírus após mentir ser profissional de saúde.



Após o escândalo, a Ses disse que irá se reunir com o Conselho Regional de Medicina (Cremerj) e com o Conselho Regional de Enfermagem (Coren) do Estado do Rio de Janeiro para analisar meios de aprimorar a contratação de médicos, enfermeiros e demais profissionais de saúde. “O objetivo é reforçar os mecanismos de fiscalização quanto às inscrições desses profissionais nos conselhos responsáveis por normatizar o exercício da profissão” disse em nota.



Ainda segundo a Ses, os contratos com as OSS são verificados frequentemente. “Todo problema verificado é questionado à organização social e, se a justificativa apresentada não for suficiente para dirimir dúvidas, pode haver sanções ou glosas”, alegou.

A SES também disse que irá criar a Subsecretaria de Acompanhamento de Contratos de Gestão para aprimorar os processos de gestão de todos os contratos e serviços realizados pela secretaria.



A coordenação da UPA Realengo informou por meio da Ses que está colaborando com a Polícia Civil na investigação do caso.