Fiscais da Vigilância Sanitária e Seop estiveram em polos gastronômicos das Zonas Norte e Oeste Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/05/2021 13:50 | Atualizado 20/05/2021 14:02

Rio - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) realizou na noite desta quarta-feira (19), fiscalização em bares e estabelecimentos nas zonas Oeste e Norte da cidade. Ao todo, um estabelecimento foi interditado, quatro multados e cinco ambulantes removidos na ação que circulou por polos gastronômicos da Barra da Tijuca e Vista Alegre e também em pontos dos bairros Vila da Penha, Penha Circular, Curicica e Pechincha.



De acordo com o órgão, a ação visava cumprir as medidas do decreto nº 48.845 de 6 de maio de 2021,que restringe o funcionamento desses estabelecimentos durante o enfrentamento da pandemia de Covid-19 na cidade.



Na Barra da Tijuca, Zona Oeste, as equipes atuaram na Avenida Olegário Macie. Já em Curicica, o alvo foram bares da Rua Iperó e na Estrada do Pau-Ferro, no Pechincha. Nessa região, ao todo, dois estabelecimentos foram multados pela Vigilância Sanitária por infrações não mencionadas pela SEOP.

Já na Zona Norte, o alvo foram os estabelecimentos na Estrada Padre Roser. Na localidade, um restaurante foi interditado pela Vigilância Sanitária após denúncia de evento sem autorização, que resultou na apreensão de 640 bebidas diversas.

Pontos alvos de denúncias constantes, como as praças do Viseu e Paulo Setúbal e Avenida Brás de Pina nos bairros Vila da Penha, Vista Alegre e Penha Circular, também foram alvo. Nos locais, a Coordenadoria de Controle Urbano (CCU) fiscalizou 20 ambulantes, sendo cinco deles removidos por falta de autorização. Além disso, cinco estabelecimentos foram fiscalizados e dois multados. A ação contou com apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal.