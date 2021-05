Por O Dia

21/05/2021

Rio - A Justiça do Rio converteu em preventiva a prisão em flagrante do falso médico Itamberg de Oliveira Saldanha. Ele é acusado de exercer a profissão de forma ilegal , atendendo e receitando pacientes em unidades de saúde do Estado do Rio e de várias cidades.