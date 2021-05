Rondinelle foi condenado por homicídio Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 15:00 | Atualizado 21/05/2021 15:03

Rio - Um homem condenado por homicídio e foragido da justiça há nove anos foi preso, na manhã desta sexta-feira (21), em Rocha Miranda, na Zona Norte do Rio, por agentes da 41ª (Tanque). A ação foi comandada pelo delegado titular da unidade, Reginaldo Guilherme. O crime aconteceu em 2002, em Juiz de Fora, Minas Gerais. No entanto, o criminoso, identificado como Rondinelle da Silva Matos, de 43 anos, foi condenado naquela cidade apenas em 2012. Após a sentença, ele fugiu para o Rio.

De acordo com a polícia, o crime aconteceu depois de uma festa quando Rondinelle se desentendeu com Andrézio Luiz da Silva. Durante a briga, Andrézio feriu Rondinelle com uma faca de churrasco e depois fugiu para a favela Vila Olavo Costa. Depois da agressão, Rondinelle foi até a comunidade Vila Ideal, onde conseguiu um revólver calibre .38 com traficantes da região e foi procurar Andrézio. Ao encontrá-lo, ele atirou atirou cinco vezes contra a vítima.

O criminoso foi capturado e conduzido à delegacia.