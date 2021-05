Fiocruz Erasmo Salomão/MS

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 14:31 | Atualizado 21/05/2021 14:57

Rio - A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) afirmou, nesta sexta-feira, que o estado do Rio apresentou aumento no número de casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) nas últimas três semanas. A análise consta no último boletim de Infogripe da fundação, feita em números da semana 19, de 9 a 15 de maio.

Ainda segundo a Fiocruz, a SRAG pode ser causada por vários vírus respiratórios, mas, neste ano, cerca de 99% dos óbitos por SRAG são causados pela covid-19.



Além do Rio, outros estados também tiveram aumento nos casos: Amazonas; Maranhão; Mato Grosso do Sul; Paraíba; Paraná; e Tocantins (nas últimas seis semanas). E o Distrito Federal, assim como o Rio de Janeiro, também teve uma crescente na síndrome respiratória aguda grave nas últimas três semanas.

Já a Bahia; o Espírito Santo; Goiás; Mato Grosso; Pernambuco; Rio Grande do Norte; Rio Grande do Sul; Santa Catarina; Sergipe e São Paulo, apresentaram indícios de interrupção de queda.

E os estados com tendência de estabilização é o Piauí e Minas Gerais.

"Diversos desses estados ainda estão com valores similares ou até mesmo superiores aos picos observados ao longo de 2020. Tais estimativas reforçam a importância da cautela em relação a medidas de flexibilização das recomendações de distanciamento para redução da transmissão de covid-19", diz Marcelo Gomes, coordenador do Infogripe.