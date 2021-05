Maria do Carmo homenageou os profissionais de saúde e pediu vacina para todos Thiago Freire

Por Karen Rodrigues*

Publicado 21/05/2021 16:18 | Atualizado 21/05/2021 16:21

Rio - A aplicação da segunda dose da Coronavac voltou ao normal nos municípios da Região Metropolitana do Rio, após um período de suspensão devido à falta de imunizante no estado . Os idosos que estavam na fila de espera pela segunda aplicação da vacina foram aos postos de saúde, nesta sexta-feira (21), para garantir a total imunização contra a covid-19.

Luiz Antônio Teixeira, de 64 anos, estava desde o dia 5 de maio esperando pela segunda dose da Coronavac. O morador de São Gonçalo recebeu a primeira dose da vacina no dia 14 de abril. "É um alívio. Eu estava preocupado há mais de 30 dias. A prefeitura mandava informações que estava suspensa (a vacinação) no site deles. Eu perguntava no Facebook quando ia chegar e eles sempre mandavam a mesma resposta robotizada. Mas, graças a Deus, consegui", disse.

Publicidade

O casal, Maria do Carmo, de 65 anos, e Luiz Henrique, de 66 anos, também garantiu a segunda dose no Posto de Assistência Médica do Coelho, em São Gonçalo. Assim como o Luiz Antônio, eles receberam a primeira dose da Coronavac no dia 14 de abril.

Segundo o filho do casal, Thiago Freire, a previsão para aplicação da segunda dose era para o dia 7 de maio, mas eles só conseguiram nesta sexta-feira. "Sentimentos deles são de gratidão por ter tomado a segunda dose, felicidade e 'alívio' provisório", disse Thiago.

Publicidade

Maria do Carmo ainda aproveitou o momento para homenagear os profissionais de saúde e pedir vacina para todos. Uma das profissionais se emocionou ao ler os cartazes que a senhora levou ao posto. "O que a senhora fez aqui para a gente, nenhuma pessoa fez. Passaram 300 mil pessoas aqui, e só a senhora fez isso. Obrigada", agradeceu.

fotogaleria

Publicidade

Alguns municípios interromperam, no dia 12, a vacinação com a segunda dose da CoronaVac por falta de doses, pausando o planejamento da imunização no estado. No entanto, devido à distribuição de um novo lote pelo governo do estado, no dia seguinte, municípios como Niterói, São Gonçalo, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Japeri, Nilópolis, Guapimirim, Mesquita e Magé retornaram com a aplicação da segunda dose.

Confira como está a aplicação da segunda dose nestas cidades:

Publicidade

São Gonçalo

A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo retirou da Coordenação Geral de Armazenamento do Estado (CGA), no Barreto, em Niterói, mais 24.090 doses de Coronavac e outras 9.550 doses de AstraZeneca, na última terça-feira (18).

Publicidade

A prefeitura informou que há doses suficientes para manter a vacinação sem interrupção e que, com essa nova remessa, São Gonçalo consegue zerar a vacinação da segunda dose de Coronavac.

"A fila de pessoas esperando pela segunda dose da Coronavac deve ser finalizada na próxima semana. Os gonçalenses estão sendo chamados conforme a data aplicada da primeira dose para evitar aglomeração nos pontos de vacinação. Cerca de 20 mil pessoas devem ser imunizadas até o fim da próxima semana".

Publicidade

Calendário de segunda dose de Coronavac em São Gonçalo:

Sexta-feira (21): pessoas que tomaram a vacina Coronavac até o dia 12 de abril.

Publicidade

Sábado (22): pessoas que tomaram a vacina Coronavac até o dia 14 de abril.

Segunda-feira (24) e terça-feira (25): pessoas que tomaram a vacina Coronavac até o dia 16 de abril.

Publicidade

A partir de quarta-feira (26): pessoas que tomaram a vacina Coronavac a partir do dia 17 de abril.

Niterói

Publicidade

A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói regularizou, nesta semana, a aplicação da segunda dose da vacina CoronaVac nas pessoas que receberam a primeira dose do imunizante na cidade em abril. A normalização foi possível com a chegada de 3.060 doses doses enviadas pelo Ministério da Saúde (MS). Segundo a prefeitura, neste momento, não há pendências.

"Conforme recomendação do MS, as doses disponíveis de CoronaVac seguem sendo aplicadas nas gestantes e puérperas com comorbidades e maiores de 18 anos. A imunização neste grupo está sendo feita na Policlínica Sérgio Arouca, em Santa Rosa, e na Policlínica Carlos Antônio da Silva, no São Lourenço, de segunda a sexta, das 8h às 17h, com entrada até 16h", disse, em nota.

Publicidade

Nova Iguaçu

A Prefeitura de Nova Iguaçu informou que recebeu cerca de 11 mil doses de Coronavac/Sinovac na última remessa. A aplicação segue acontecendo, nesta sexta-feira, para repescagem de primeira dose até dia 13 de abril e pessoas vacinadas de primeira dose no dia 14 de abril e, neste sábado (22), somente para pessoas vacinadas de primeira dose no dia 14 de abril. Segundo a prefeitura, a fila de espera pela segunda dose ainda não foi finalizada.

Publicidade

Calendário da vacinação segunda dose Coronavac/Sinovac em Nova Iguaçu:

Sexta-feira (21): repescagem somente para quem tomou a primeira dose até dia 13 de abril e pessoas vacinadas em 14 de abril;

Publicidade

Sábado (22): somente pessoas que tomaram a primeira dose no dia 14 de abril;

Horário de funcionamento: das 8h30 às 16h, de segunda-feira à sexta-feira. Sábado de 8h30 às 14h

Publicidade

Magé

A Prefeitura de Magé informou que na última remessa enviada pelo estado, o município recebeu 330 doses de Coronavac, que acabaram no mesmo dia, e 2.110 doses de AstraZeneca, que seguiram para o estoque. A vacinação da segunda dose segue com o imunizante da AstraZeneca para os trabalhadores da saúde.

Publicidade

O município ainda não finalizou a fila de espera pela segunda dose de Coronavac e está realizando um levantamento com cadastro através do site oficial da Prefeitura para contabilizar o exato número de doses que faltam para completar o esquema de imunização desses cidadãos, até mesmo para informar à eles quando devem ir à unidade de saúde, para que evitem sair de casa desnecessariamente.

Mesquita

Publicidade

Em Mesquita, a vacinação para a segunda dose de CoronaVac já foi normalizada. A Prefeitura informou que tem estoque e qualquer pessoa que esteja no prazo ou com a segunda dose atrasada pode se dirigir a um dos três postos de vacinação da cidade. "Temos quantidade suficiente para vacinar todos que tomaram a primeira dose, tanto de CoronaVac quanto de AstraZeneca, já fizemos essa convocação, mas dependemos que essas pessoas se dirijam a um dos postos", informou.

*Estagiária sob supervisão de Thiago Antunes